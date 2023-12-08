Финляндия не согласилась выдать Украине нациста Петровского — какая причина
Финляндия отказалась экстрадировать в Украине военного преступника Яна Петровского. Верховный суд страны заявил, что в украинских тюрьмах "ненадлежащие условия" и в нашем государстве ему "будет угрожать унижающее достоинство положение".
Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
Финляндия отказывается выдать Украине Петровского
Как известно, Верховный суд Финляндии отказал выдать Украине военного преступника Яна Петровского, являющегося одним из лидеров нацистской группировки ДШРГ "Русич". Там заявили, что в украинских тюрьмах "неприемлемы условия содержания". Кроме того, судьи считают, что Петровскому "будет угрожать положение, унижающее достоинство", если его экстрадируют в Украину.
В то же время представитель преступника Хейки Лампела заявил, что срок заключения Петровского вскоре истечет.
Что известно о Яна Петровском
Ян Петровский — российский наемник, известный под позывным "Славянин". Участник войны на востоке Украины, интервенции в Сирии и полномасштабное вторжение России в Украину. Долгое время проживал в Норвегии, однако в 2016 году он был депортирован в Россию, поскольку он считался угрозой безопасности. Сам называет себя "русским националистом и патриотом".
Напомним, задержан Ян Петровский в Финляндии в августе 2023 года. У него были связи с "вагнеровцами" и под санкции ЕС и США.
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