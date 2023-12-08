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Финляндия не согласилась выдать Украине нациста Петровского — какая причина

8 декабря 2023 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Финляндия не согласилась выдать Украине нациста Петровского — какая причина
Военный преступник Ян Петровский. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Финляндия отказалась экстрадировать в Украине военного преступника Яна Петровского. Верховный суд страны заявил, что в украинских тюрьмах "ненадлежащие условия" и в нашем государстве ему "будет угрожать унижающее достоинство положение".

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

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Финляндия отказывается выдать Украине Петровского

Как известно, Верховный суд Финляндии отказал выдать Украине военного преступника Яна Петровского, являющегося одним из лидеров нацистской группировки ДШРГ "Русич". Там заявили, что в украинских тюрьмах "неприемлемы условия содержания". Кроме того, судьи считают, что Петровскому "будет угрожать положение, унижающее достоинство", если его экстрадируют в Украину.

В то же время представитель преступника Хейки Лампела заявил, что срок заключения Петровского вскоре истечет.

Что известно о Яна Петровском

Ян Петровский — российский наемник, известный под позывным "Славянин". Участник войны на востоке Украины, интервенции в Сирии и полномасштабное вторжение России в Украину. Долгое время проживал в Норвегии, однако в 2016 году он был депортирован в Россию, поскольку он считался угрозой безопасности. Сам называет себя "русским националистом и патриотом".

Напомним, задержан Ян Петровский в Финляндии в августе 2023 года. У него были связи с "вагнеровцами" и под санкции ЕС и США.

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