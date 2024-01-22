Фіцо заявив, що Україна має віддати частину територій заради зупинення війни, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: DW

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну в Україні — це віддати частину території загарбникам. Також словацький прем'єр знову наголосив на своєму твердженні про те, що виступає проти членства України в НАТО.

Про це повідомляє Politico.

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"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони очікують? Що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", — заявив Фіцо.

Прем’єр-міністр Фіцо прийшов до влади в грудні після того, як його лівопопулістська партія перемогла на виборах у вересні з обіцянками припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство Києва в НАТО та виступити проти санкцій для Росії. У суботу Фіцо знову підтвердив свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО.

"Я йому (Шмигалю — Ред.) скажу, що я проти членства України в НАТО і накладу на це вето. Це було б просто основою для Третьої світової війни, нічого іншого. Україна не є незалежною та суверенною країною, а перебуває під повним впливом і контролем Сполучених Штатів. Я підтверджу, що він не отримає жодної зброї від уряду Словаччини", — зазначив Фіцо.

Словацький лідер також звинуватив Україну в тому, що вона є "однією з найбільш корумпованих націй у світі".

Фіцо підтримав Орбана в блокуванні допомоги Україні

Роберт Фіцо минулого тижня висловив підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Він підтримує рішення про блокування пакета допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро.

"Я ніколи не погоджуся, що країна має бути покарана за боротьбу за свій суверенітет. Я ніколи не погоджуся з такою атакою на Угорщину", — зазначив прем'єр Словаччини.

Міністерство культури Словаччини також оголосило, що відновить співпрацю з Росією та Білоруссю після її призупинення в березні 2022 року через вторгнення в Україну РФ.

Нагадаємо, Роберт Фіцо заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Україну. Таким чином він намагається виправдати вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Додамо, Роберт Фіцо повідомив, що він проти вступу України в НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.