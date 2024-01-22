Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: DW

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну в Украине — это отдать часть территории захватчикам. Также словацкий премьер вновь отметил свое утверждение о том, что выступает против членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает Politico.

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"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально", — заявил Фицо.

Премьер-министр Фицо пришел к власти в декабре после того, как его левопопулистская партия победила на сентябрьских выборах с обещаниями прекратить отправку оружия в Украину, заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против санкций для России. В субботу Фицо снова подтвердил свою позицию против заявки Украины на вступление в НАТО.

"Я ему (Шмыгалю — Ред.) скажу, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего другого. Украина не является независимой и суверенной страной, а находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов. Я подтверждаю, что он не получит никакого оружия от правительства Словакии", — отметил Фицо.

Словацкий лидер также обвинил Украину в том, что она "одна из самых коррумпированных наций в мире".

Фицо поддержал Орбана в блокировании помощи Украине

Роберт Фицо на прошлой неделе выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Он поддерживает решение о блокировании пакета помощи для Украины в размере 50 млрд евро.

"Я никогда не соглашусь, что страна должна быть наказана за борьбу за свой суверенитет. Я никогда не соглашусь с такой атакой на Венгрию", — отметил премьер Словакии.

Министерство культуры Словакии также объявило, что возобновит сотрудничество с Россией и Беларусью после ее приостановки в марте 2022 года из-за вторжения в Украину РФ.

Напомним, Роберт Фицо заявил, что Соединенные Штаты полностью контролируют Украину. Таким образом, он пытается оправдать вторжение России 24 февраля 2022 года.

Роберт Фицо сообщил, что он против вступления Украины в НАТО. Об этом он намерен сказать премьер-министру Денису Шмыгалю во время встречи.