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Фіцо зробив скандальну заяву щодо можливості деокупації українських територій

24 грудня 2023 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Фіцо зробив скандальну заяву щодо можливості деокупації українських територій
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деокупація України неможлива, бо Росія не поступиться територіями. Водночас він звинуватив країни Заходу у зірваних шансах укласти мир між Україною та Росією.

Про це Фіцо сказав в інтерв'ю місцевому виданню InfoVojna.

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"Росія не піде з Криму, Донецька і Луганська, а ті, хто так думають, "сильно помиляються", — заявив Фіцо.

Також він звинуватив "авантюристів із Заходу" в тому, що ті зірвали два шанси укласти мир України з Росією.

"Бо панувало переконання, що якщо дати українцям зброю і гроші, то росіяни стануть на коліна, будуть безсилі і знищені. Ця стратегія не спрацювала. Росія не стоїть на колінах", — додав словацький прем'єр.

Він вважає, що Росія задаватиме темп у переговорах у майбутньому та саме вона буде говорити, коли відбуватимуться переговори.

Водночас він запитав, чому ЄС продовжує надсилати зброю Україні, якщо "це не працює".

"Це не працює, і Орбан, і я, і ще, напевно, один-два прем'єр-міністри, кажуть те саме, що потрібно це змінити, змусити їх піти на мирні переговори", — додав Фіцо.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме вступ України в НАТО. За його словами, це може призвести до початку Третьої світової війни.

Також ми писали, що словацький парламент підтримав програму політики, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку.

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