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Фицо сделал скандальное заявление о возможности деоккупации украинских территорий

24 декабря 2023 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Фицо сделал скандальное заявление о возможности деоккупации украинских территорий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что деоккупация Украины невозможна, потому что Россия не уступит территории. В то же время он обвинил страны Запада в сорванных шансах заключить мир между Украиной и Россией.

Об этом Фицо сказал в интервью местному изданию InfoVojna.

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"Россия не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, а те, кто так думают, "сильно ошибаются", — заявил Фицо.

Также он обвинил "авантюристов с Запада" в том, что сорвали два шанса заключить мир Украины с Россией.

"Ведь господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то россияне станут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях", — добавил словацкий премьер.

Он считает, что Россия будет задавать темп в переговорах в будущем и именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры.

В то же время он спросил, почему ЕС продолжает присылать оружие Украине, если "это не работает".

"Это не работает, и Орбан, и я, и еще, наверное, один-два премьер-министра, говорят то же, что нужно это изменить, заставить их пойти на мирные переговоры", — добавил Фицо.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в НАТО. По его словам, это может привести к началу Третьей мировой войны.

Также мы писали, что словацкий парламент поддержал программу политики, предусматривающей прекращение государственной военной помощи Украине, медленное сокращение дефицита бюджета и введение нового банковского налога.

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