Переваги FPV-дронів, важливість спрощення системи допуску

Український захисник зі складу Сил оборони України з дроном. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров днями оголосив, що військове відомство допустило до експлуатації відразу кілька нових зразків безпілотних літальних апаратів. Чому цей процес прискорився тільки в останні тижні, і навіщо на фронті потрібна велика кількість дронів — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Не-казка про втрачений час

Кілька днів тому очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров повідомив про те, що його відомство допустило до експлуатації у Збройних силах України відразу кілька нових зразків безпілотних літальних апаратів.

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"Вперше це відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою впродовж кількох днів. Те, що раніше гальмувало місяцями, запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом", — наголосив Умєров, і цей момент викликав логічні питання в українському суспільстві про те, чому ж ця нова схема запрацювала лише зараз, на 21-му місяці повномасштабної російсько-української війни.

Відомий військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, зазначив, що таке затягування часу дійсно викликає подив. Українська армія, підкреслив експерт, поступається російській у авіаційній царині, штурмова авіація у нас фактично відсутня — тому ситуацію з дронами навпаки, треба було врегулювати ще на початку повномасштабної війни. За фактом же було витрачено півтора року, і тільки зараз, після зміни керівництва Міноборони, процес нарешті почав пришвидшуватися.

На думку Дмитра Снєгирьова, однією із причин втрати дорогоцінного часу можуть бути корупційні схеми, які, імовірно, функціонували у військовому відомстві за попереднього керівництва. Експерт нагадав про історію із замовленням дронів у компанії колишнього народного депутата та фігуранта "бурштинової справи" Борислава Розенблата, яка, за інформацією ЗМІ, отримала передоплату у розмірі 650 млн грн, поставивши натомість неякісну продукцію.

Дешева заміна авіації

Навіщо взагалі українській армії FPV-дрони, які колишній міністр оборони Олексій Резніков у свій час назвав "весільними дронами", знецінивши таким чином їхнє значення для ЗСУ? Дмитро Снєгирьов наголосив, що тут є цілий комплекс різноманітних причин. Скажімо, Повітряні сили ЗС України суттєво програють військам країни-агресору в такому аспекті, як штурмова авіація. Тому безпілотні літальні апарати можуть замінити відсутні у Сил оборони України літаки.

Крім того, замінити дешево. Співвідношення "ціна-якість" є чи не головною перевагою безпілотників-камікадзе. Скажімо, якщо ціна такого апарату в цілому не перевищує 30 тисяч доларів США, то один танк Т-72, який може знищити український дрон, коштує російському бюджету кілька мільйонів доларів. Вигода є очевидною.

Питання в кількості

Але, разом з тим, додав Снєгирьов, важливо пам’ятати ще одну важливу річ у питанні постачання FPV-дронів Збройним силам України. В ударному форматі використання ці безпілотники перетворюються з техніки на фактично набої, одноразові боєприпаси.

У такому випадку для того, аби вести бойові дії у постійному режимі (причому йдеться не тільки про контрнаступальні дії, але і повноцінну оборону своїх позицій), підрозділам українських військ потрібна величезна кількість цих дронів.

Тож рішення Міністерства оборони України про спрощення системи допуску нових технологій та зразків військової техніки на фронт, що призвело до зменшення процесу передачі тих же дронів до кількох днів – є дуже важливим і без перебільшення переломним моментом у питанні комплектування Сил оборони України відповідною технікою.

Насичення українських військ FPV-дронами, які уже зарекомендували себе як ефективна зброя проти ворожої техніки (численні відео підтвердження цього ви можете побачити у цьому матеріалі), на думку Дмитра Снєгирьова, зможе допомогти українській армії подолати перевагу окупаційного контингенту російських військ у техніці. А це, у свою чергу, наблизить остаточну перемогу України і завершення найстрашнішої війни в сучасній історії нашої держави.