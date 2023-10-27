Преимущества FPV-дронов, важность упрощения системы допуска

Украинский защитник из состава Сил обороны Украины с дроном. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Рустем Умеров на днях объявил, что военное ведомство допустило к эксплуатации сразу несколько новых образцов беспилотных летательных аппаратов. Почему этот процесс ускорился только в последние недели, и зачем на фронте нужно большое количество дронов — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Не-сказка о потерянном времени

Несколько дней назад глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что его ведомство допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины сразу несколько новых образцов беспилотных летательных аппаратов.

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"Впервые это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя в течение нескольких дней. То, что раньше тормозило месяцами, заработало по быстрому и прозрачному алгоритму", — подчеркнул Умеров, и этот момент вызвал логические вопросы в украинском обществе о том, почему же эта новая схема заработала только сейчас, на 21 месяце полномасштабной российско-украинской войны.

Известный военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, отметил, что такая затяжка действительно вызывает недоумение. Украинская армия, подчеркнул эксперт, уступает российской в авиационной сфере, штурмовая авиация у нас фактически отсутствует — поэтому ситуацию с дронами наоборот, нужно было урегулировать еще в начале полномасштабной войны. По факту же было израсходовано полтора года, и только сейчас, после смены руководства Минобороны, процесс наконец-то начал ускоряться.

По мнению Дмитрия Снегирева, одной из причин потери драгоценного времени могут быть коррупционные схемы, предположительно функционировавшие в военном ведомстве при предыдущем руководстве. Эксперт напомнил об истории с заказом дронов в компании бывшего народного депутата и фигуранта "янтарного дела" Борислава Розенблата, которая, по информации СМИ, получила предоплату в размере 650 млн грн, поставив некачественную продукцию.

Дешевая замена авиации

Зачем вообще украинской армии FPV-дроны, которые бывший министр обороны Алексей Резников одно время назвал "свадебными дронами", обесценив таким образом их значение для ВСУ? Дмитрий Снегирев подчеркнул, что здесь есть целый комплекс различных причин. Скажем, Воздушные силы ВС Украины существенно проигрывают войскам страны-агрессору в таком аспекте, как штурмовая авиация. Поэтому беспилотные летательные аппараты могут заменить отсутствующие у Сил обороны Украины самолеты.

Кроме того, заменить дешево. Соотношение "цена-качество" является едва ли не главным преимуществом беспилотников-камикадзе. Скажем, если цена такого аппарата в общей сложности не превышает 30 тысяч долларов США, то один танк Т-72, который может уничтожить украинский дрон, стоит российскому бюджету несколько миллионов долларов. Выгода очевидна.

Вопросы в количестве

Но, вместе с тем, добавил Снегирев, важно помнить еще одну важную вещь в вопросе поставки FPV-дронов Вооруженным силам Украины. В ударном формате использования эти беспилотники превращаются из техники в фактически снаряды, одноразовые боеприпасы.

В таком случае для того, чтобы вести боевые действия в постоянном режиме (причем речь идет не только о контрнаступательных действиях, но и о полноценной обороне своих позиций), подразделениям украинских войск требуется огромное количество этих дронов.

Поэтому решение Министерства обороны Украины об упрощении системы допуска новых технологий и образцов военной техники на фронт, что привело к уменьшению процесса передачи тех же дронов до нескольких дней — очень важно и без преувеличения переломным моментом в вопросе комплектования Сил обороны Украины соответствующей техникой.

Насыщение украинских войск FPV-дронами, уже зарекомендовавшими себя как эффективное оружие против вражеской техники (многочисленные видеоподтверждения этого вы можете увидеть в этом материале), по мнению Дмитрия Снегирева, сможет помочь украинской армии преодолеть преимущество оккупационного контингента российских войск в технике. А это, в свою очередь, приблизит окончательную победу Украины и завершение самой страшной войны в современной истории нашего государства.