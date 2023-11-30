Франція постачатиме Україні більше боєприпасів у 2024 році
Франція не стане згортати військову допомогу Україні у 2024 році. Зокрема, французька сторона продовжить надавати українським воїнам самохідні артилерійську установки "Цезар".
Таку заяву зробив голова Фонду підтримки України інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док під час зустрічі української та французької делегацій у Києві.
Зустріч з французькою делегацією в Києві
З українського боку в події взяли участь заступники міністра оборони України Дмитро Кліменков та генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Делегації окреслили список нагальних військових потреб та види озброєння, якими Франція може допомогти українським воїнам.
"Цього тижня ми вже отримали кошти і здійснимо проплату на додаткову закупівлю САУ "Цезар". Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат", – наголосив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Також сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.
"Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", — зазначив інженер-генерал Жан-Франсуа Док.
Раніше ми повідомляли, що Французька Республіка засуджує російські атаки та готова допомогти Одеській області захистити небо від можливих майбутніх атак ворога. Таким чином, країна-партнер намагається зберегти культурну спадщину півдня України.
Нагадуємо, що Україна уклала угоду з дочірнім підприємством французької компанії Cybergun, Verney-Carron щодо купівлі значної кількості військового озброєння. Це стало безпрецедентним замовленням виробника.
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