Франция будет поставлять Украине больше боеприпасов в 2024 году

Встреча французской и украинской делегаций. Фото: Министерство обороны Украины

Франция не станет сворачивать военную помощь Украине в 2024 году. В частности, французская сторона продолжит предоставлять украинским воинам самоходные артиллерийские установки "Цезарь".

Такое заявление сделал глава Фонда поддержки Украины инженер-генерал по вооружению Жан-Франсуа Док во время встречи украинской и французской делегаций в Киеве.

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Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, инженер-генерал по вооружению Жан-Франсуа Док и генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Фото: Министерство обороны Украины

Встреча с французской делегацией в Киеве

С украинской стороны в мероприятии приняли участие заместители Министра обороны Украины — Дмитрий Клименков и генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Делегации очертили список неотложных военных потребностей и виды вооружения, которыми Франция может помочь украинским воинам.

"На этой неделе мы уже получили средства и осуществим проплату на дополнительную закупку САУ "Цезарь". Спасибо французской стороне за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество пушек", — подчеркнул генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков. Фото: Министерство обороны Украины

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Фото: Министерство обороны Украины

Стороны также рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между странами.

"Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", — отметил инженер-генерал Жан-Франсуа Док.

Ранее мы сообщали, что Французская Республика осуждает российские атаки и готова помочь Одесской области оградить небо от возможных будущих атак врага. Таким образом, страна-партнер пытается сохранить культурное наследие юга Украины.

Напомним, что Украина заключила соглашение с дочерним предприятием французской компании Cybergun, Verney-Carron о покупке значительного количества военного вооружения. Это явилось беспрецедентным заказом производителя.