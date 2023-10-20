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Фронт, захист портів та інфраструктури — Зеленський провів наради на Херсонщині та в Миколаєві

20 жовтня 2023 17:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Фронт, захист портів та інфраструктури — Зеленський провів наради на Херсонщині та в Миколаєві
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Під час нарад він обговорив ситуацію на фронті, а також захист інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі. 

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

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Зеленський на Херсонщині

Під час візиту на Херсонщині Володимир Зеленський провів нараду з військовими. Під час зустрічі учасники обговорили ситуацію в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині. Також обговорили ситуацію на Куп'янському напрямку Харківщини. 

"Дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону і день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні", — сказав Зеленський. 

Зеленський в Миколаєві

Під час візиту до Миколаєва Зеленський провів ще одну нараду з керівниками області та міста, військовими та правоохоронцями. 

Під час зустрічі обговорили захист регіону, інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі. 

"Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота — усе те, що дійсно потребує уваги на всіх рівнях влади", — додає Зеленський. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину, де провів зустріч з губернатором області Віталієм Кімом та міським головою Олександром Сєнкевичем. Також він відвідав військовий шпиталь, де проходять лікування поранені українські військові, та нагородив бійців. 

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