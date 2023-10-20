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Фронт, защита портов и инфраструктуры — Зеленский провел совещания на Херсонщине и в Николаеве

20 октября 2023 17:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Фронт, защита портов и инфраструктуры — Зеленский провел совещания на Херсонщине и в Николаеве
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В ходе совещаний он обсудил ситуацию на фронте, а также защиту инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский в Херсонской области

Во время визита в Херсонскую область Владимир Зеленский провел совещание с военными. Во время встречи участники обсудили ситуацию в Херсоне и области, в целом на юге, а также Донецкой области. Также обсудили ситуацию на Купянском направлении Харьковщины.

"Благодарю всех наших парней, которые мощно держат оборону и изо дня в день уничтожают оккупанта. На днях российские потери действительно поражают, и именно такие потери оккупанта нужны Украине", — сказал Зеленский.

Зеленский в Николаеве

Во время визита в Николаев Зеленский провел еще одно совещание с руководителями области и города, военными и правоохранителями.

В ходе встречи обсудили защиту региона, инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.

"Проанализировали и социальные вопросы, которые важны для Николаева и городов и сел области: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество воды, предоставляемой городу, социальная поддержка людей, экономическая работа — все то, что действительно требует внимания на всех уровнях власти", — добавляет Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевщину, где провел встречу с губернатором области Виталием Кимом и городским головой Александром Сенкевичем. Также он посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые украинские военные, и наградил бойцов.

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