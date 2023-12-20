ФСБшники вимагають від мобілізованих окупантів заткнути рот своїм дружинам
Співробітники Федеральної служби безпеки погрожують мобілізованим на війну росіянам під час допитів. Агенти ФСБ вимагають від чоловіків позатикати своїм дружинам роти.
Про це повідомив Telegram-канал "Путь домой".
Чим та як погрожують мобілізованим на війну проти України окупантам
"Надходять погрози на кшталт "запиши відео, що тут вас все влаштовує або ж ми тебе відправимо в штурм без зворотного квитка". Або ж вимагають передати дружині, щоб вона "заткнулася", — йдеться у повідомленні.
До мобілізованих окупантів, чиї родичі є активними учасниками цього телеграм-каналу, ФСБшники приходять на передовій. Вони проводять з ними допити, забирають телефони та вивчають інформацію про дружин.
Жінки цих військових пообіцяли "міжнародний розголос", якщо з їхніми чоловіками щось станеться — на них "випадково впаде снаряд" або "випадково вийде так, що вони будуть у штурмі".
"Усі знатимуть, хто це зробив. Ми дамо міжнародний розголос вашим злодіянням. І вся гнила правда розкриється і вийде назовні. Ваша ілюзія стабільності впаде в один момент! Навіщо нам президент, який вдає, що нас немає? Який живе тільки в повністю підконтрольному йому телевізорі?" — йдеться у заяві.
Нагадаємо, у Росії готують новий законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за "русофобію" за кордоном. РФ, ймовірно, прикладає чимало зусиль щодо збереження та посилення російського впливу в пострадянських країнах.
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