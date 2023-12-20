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ФСБшники вимагають від мобілізованих окупантів заткнути рот своїм дружинам

20 грудня 2023 15:02
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
ФСБшники вимагають від мобілізованих окупантів заткнути рот своїм дружинам
Мітинг дружин мобілізованих в РФ. Фото: росЗМІ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Співробітники Федеральної служби безпеки погрожують мобілізованим на війну росіянам під час допитів. Агенти ФСБ вимагають від чоловіків позатикати своїм дружинам роти.

Про це повідомив Telegram-канал "Путь домой".

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"Надходять погрози на кшталт "запиши відео, що тут вас все влаштовує або ж ми тебе відправимо в штурм без зворотного квитка". Або ж вимагають передати дружині, щоб вона "заткнулася", — йдеться у повідомленні.

До мобілізованих окупантів, чиї родичі є активними учасниками цього телеграм-каналу, ФСБшники приходять на передовій. Вони проводять з ними допити, забирають телефони та вивчають інформацію про дружин.

Скриншот. Telegram-канал "Путь домой".

Жінки цих військових пообіцяли "міжнародний розголос", якщо з їхніми чоловіками щось станеться — на них "випадково впаде снаряд" або "випадково вийде так, що вони будуть у штурмі".

"Усі знатимуть, хто це зробив. Ми дамо міжнародний розголос вашим злодіянням. І вся гнила правда розкриється і вийде назовні. Ваша ілюзія стабільності впаде в один момент! Навіщо нам президент, який вдає, що нас немає? Який живе тільки в повністю підконтрольному йому телевізорі?" — йдеться у заяві.

Нагадаємо, у Росії готують новий законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за "русофобію" за кордоном. РФ, ймовірно, прикладає чимало зусиль щодо збереження та посилення російського впливу в пострадянських країнах. 

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