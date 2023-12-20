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ФСБшники требуют от мобилизованных окупантов заткнуть рот своим женам

20 декабря 2023 15:02
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
ФСБшники требуют от мобилизованных окупантов заткнуть рот своим женам
Митинг жен мобилизованных в РФ. Фото: росСМИ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Сотрудники Федеральной службы безопасности угрожают мобилизованным на войну россиянам во время допросов. Агенты ФСБ требуют от мужчин позатыкать своим женам рты.

Об этом сообщил Telegram-канал "Путь домой".

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"Поступают угрозы типа "запиши видео, что здесь вас все устраивает или мы тебя отправим в штурм без обратного билета". Или же требуют передать жене, чтобы она "заткнулась", — говорится в сообщении.

К мобилизованным оккупантов, чьи родственники являются активными участниками этого телеграмм-канала, ФСБшники приходят на передовой. Они проводят с ними допросы, забирают телефоны и изучают информацию о женах.

Скриншот. Telegram-канал "Путь домой".

Женщины этих военных пообещали "международную огласку", если с их мужчинами что-то произойдет — на них "случайно упадет снаряд" или "случайно получится так, что они будут в штурме".

"Все будут знать, кто это сделал. Мы дадим международную огласку вашим злодеяниям. И вся гнилая правда раскроется и выйдет наружу. Ваша иллюзия стабильности упадет в один момент! Зачем нам президент, делающий вид, что нас нет? Живущий только в полностью подконтрольном ему" телевизоре?" — говорится в заявлении.

Напомним, в России готовят новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за "русофобию" за границей. РФ, вероятно, прилагает немало усилий по сохранению и усилению российского влияния в постсоветских странах.

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