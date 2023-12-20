ФСБшники требуют от мобилизованных окупантов заткнуть рот своим женам
Сотрудники Федеральной службы безопасности угрожают мобилизованным на войну россиянам во время допросов. Агенты ФСБ требуют от мужчин позатыкать своим женам рты.
Об этом сообщил Telegram-канал "Путь домой".
Чем и как угрожают мобилизованным на войну против Украины оккупантам
"Поступают угрозы типа "запиши видео, что здесь вас все устраивает или мы тебя отправим в штурм без обратного билета". Или же требуют передать жене, чтобы она "заткнулась", — говорится в сообщении.
К мобилизованным оккупантов, чьи родственники являются активными участниками этого телеграмм-канала, ФСБшники приходят на передовой. Они проводят с ними допросы, забирают телефоны и изучают информацию о женах.
Женщины этих военных пообещали "международную огласку", если с их мужчинами что-то произойдет — на них "случайно упадет снаряд" или "случайно получится так, что они будут в штурме".
"Все будут знать, кто это сделал. Мы дадим международную огласку вашим злодеяниям. И вся гнилая правда раскроется и выйдет наружу. Ваша иллюзия стабильности упадет в один момент! Зачем нам президент, делающий вид, что нас нет? Живущий только в полностью подконтрольном ему" телевизоре?" — говорится в заявлении.
Напомним, в России готовят новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за "русофобию" за границей. РФ, вероятно, прилагает немало усилий по сохранению и усилению российского влияния в постсоветских странах.
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