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Галущенко назвав головну умову глобальної ядерної безпеки

17 червня 2024 04:41
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Інна Буряк
редактор
Герман Галущенко назвав деокупацію ЗАЕС головною умовою ядерної безпеки світу
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Олександр Синиця / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ключовим інструментом ядерної безпеки світу є деокупація Запорізької атомної електростанції. За його словами, таким чином можна врятувати світ.

Про це Герман Галущенко повідомляє у неділю, 16 червня, у Facebook. 

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Головна умова ядерної безпеки світу

Міністр нагадав, що першим пунктом Формули миру, а також основою безпечного світу є ядерна безпека. Це питання підіймали на Саміті миру в Швейцарії, а також пункт про безпечну роботу ЗАЕС потрапив до комюніке.

"Ключовий інструмент ядерної безпеки всього світу — це виведення російських військ із території станції і її повернення під повний контроль українського оператора", — підкреслив Галущенко.

За його словами, щоб досягти безпеки, територію станції слід демілітаризувати. Натомість МАГАТЕ має стежити за відсутністю ядерних загроз.

"Це те, що врятує світ. Це ті кроки, які дадуть глобальний поштовх розвитку мирної атомної енергії, головним стовпом якої є безпека", — додав посадовець.

Герман Галущенко заявив, що деокупація ЗАЕС є ключовим інстурментом ядерної безпеки світу
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки міністра енергетики України Германа Галущенка

Нагадаємо, що однією з ключових тем із комюніке Глобального саміту миру в Швейцарії є ядерна безпека. В документі зазначено, що ЗАЕС має працювати під контролем України та МАГАТЕ, а використання ядерної зброї неприпустиме.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський під час Глобального саміту миру анонсував зустріч в одній з країн щодо ядерної безпеки.

Додамо, що нещодавно голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив із російськими загарбниками роботу ЗАЕС.

війна
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ядерна зброя
Росія
Україна
ЗАЕС
окупанти
ядерна небезпека
Герман Галущенко
небезпека

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