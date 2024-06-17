Герман Галущенко назвал деоккупацию ЗАЭС главным условием ядерной безопасности мира

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Александр Синица / УНИАН

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ключевым инструментом ядерной безопасности мира является деоккупация Запорожской атомной электростанции. По его словам, таким образом можно спасти мир.

Об этом Герман Галущенко сообщает в воскресенье, 16 июня, в Facebook.

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Министр напомнил, что первым пунктом Формулы мира, а также основой безопасного мира является ядерная безопасность. Этот вопрос поднимался на Саммите мира в Швейцарии, а также пункт о безопасной работе ЗАЭС попал в коммюнике.

"Ключевой инструмент ядерной безопасности всего мира — это вывод российских войск с территории станции и ее возвращение под полный контроль украинского оператора", — подчеркнул Галущенко.

По его словам, чтобы достичь безопасности, территорию станции следует демилитаризовать. Вместо этого МАГАТЭ должно следить за отсутствием ядерных угроз.

"Это то, что спасет мир. Это те шаги, которые дадут глобальный толчок развитию мирной атомной энергии, главным столбом которой является безопасность", — добавил чиновник.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы министра энергетики Украины Германа Галущенко

Напомним, что одной из ключевых тем с коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии является ядерная безопасность. В документе отмечено, что ЗАЭС должно работать под контролем Украины и МАГАТЭ, а использование ядерного оружия недопустимо.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время Глобального саммита мира анонсировал встречу в одной из стран по ядерной безопасности.

Добавим, что недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с российскими захватчиками работу ЗАЭС.