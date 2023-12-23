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Генерал Марченко оцінив, наскільки реалістично мобілізувати 500 тисяч людей

23 грудня 2023 05:10
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Генерал Марченко оцінив, наскільки реалістично мобілізувати 500 тисяч людей
Генерал ЗСУ Дмитро Марченко. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні додаткові 500 тисяч мобілізованих. І на них, за його словами, потрібно 500 мільярдів гривень. Попри те, що в Україні на сьогодні досить складна ситуація у мобілізаційному процесі, втрати доведеться поповнювати.

Про це розповів генерал ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю DW.

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Як пояснює генерал, кожного солдати потрібно підготувати до війни.

"Кожного солдата треба одягнути, його треба навчити, його треба нагодувати. Тобто ці кошти потрібні для того, щоб з людини зробити бійця. А це досить недешево коштує", — розповів генерал.

Він наголошує, що це цілий комплекс, який має бути виконаний.

"Ворог несе дуже великі втрати, але він навчився дуже швидко їх поповнювати, тому доведеться активізуватися", — розповів він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що потрібно мобілізувати 500 тисяч додаткових осіб. Утім, такої значної кількості призовників ми не побачимо найближчим часом. Все через складні мобілізаційні процеси. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов  в ефірі "Українського радіо".

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