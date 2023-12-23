Генерал Марченко оценил, насколько реалистично мобилизовано 500 тысяч человек

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине требуются дополнительные 500 тысяч мобилизованных. И на них, по его словам, нужно 500 миллиардов гривен. Несмотря на то, что в Украине на сегодняшний день достаточно сложная ситуация в мобилизационном процессе, потери придется восполнять.

Об этом рассказал генерал ВСУ Дмитрий Марченко в интервью DW.

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Как объясняет генерал, каждого солдата нужно подготовить к войне.

"Каждого солдата нужно одеть, его надо научить, его надо накормить. То есть эти средства нужны для того, чтобы из человека сделать бойца. А это достаточно дорого стоит", — рассказал генерал .

Он отмечает, что это целый комплекс, который должен быть исполнен.

"Враг несет очень большие потери, но он научился очень быстро их восполнять, поэтому придется активизироваться ", — рассказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что нужно мобилизовать 500 тысяч дополнительных лиц. Впрочем, столь значительного количества призывников мы не увидим в ближайшее время. Все из-за сложных мобилизационных процессов. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".