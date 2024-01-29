Генерал ЗСУ заявив про знищення окупантами виробництва ракет в Україні

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос. Фото: скриншот з відео

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що 29 грудня російські окупанти розбомбили виробництво ракет в Україні. Він вважає, що атаку на підприємство навів хтось ізсередини.

Про це Сергій Кривонос сказав в ефірі "Прямого".

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За словами Кривоноса, зброя в України до 29 грудня була та існувала можливість її виробляти.

"Я, до речі, вчора спілкувався з представниками КБ "Луч" і нічого офіційно з боку СБУ за фактом витоку інформації щодо злиття всіх співучасників виробництва ракетних сил України, по яких 29 грудня прилетіло, ніяких кримінальних проваджень немає", — заявив Кривонос.

Зазначимо, що конструкторське бюро "Луч" виробляє ракети "Нептун" і "Вільха".

Нагадаємо, упродовж останньої доби під ворожим вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак окупантів пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також ми писали, що російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.