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Генерал ВСУ заявил об уничтожении оккупантами производства ракет в Украине

29 января 2024 11:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Генерал ВСУ заявил об уничтожении оккупантами производства ракет в Украине
Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что 29 декабря российские оккупанты разбомбили производство ракет в Украине. Он считает, что атаку на предприятие навел кто-то изнутри.

Об этом Сергей Кривонос сказал в эфире "Прямого".

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По словам Кривоноса, оружие у Украины до 29 декабря было и существовала возможность его производить.

"Оружие у нас до 29 декабря было и была возможность его производить. Я, кстати, вчера общался с представителями КБ "Луч" и ничего официально со стороны СБУ по факту утечки информации по слитию всех соучастников производства ракетных сил Украины, по которым 29 декабря прилетело, никаких уголовных производств нет", — заявил Кривонос.

Отметим, что конструкторское бюро "Луч" производит ракеты "Нептун" и "Ольха".

Напомним, за последние сутки под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также мы писали, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

война
ВСУ
Украина
обстрелы
оккупанты
ракеты

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