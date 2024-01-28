Росіяни знову завдали удару по Сумщині — загинув останній житель села Степок
Загарбники здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу ворожий снаряд потрапив в кімнату житлового будинку, де був чоловік. Місцевий, який був останнім жителем села Степок, загинув на місці.
Про це повідомляє Суспільне.
Окупанти вбили останнього жителя села на Сумщині
Останнім жителем села Степок був 60-річний Олександр Миколайович. Син загиблого Руслан розповів, що після російського удару по селі, тіло батька виявили 24 січня. Також інформацію підтвердили в Краснопільській селищній раді та Службі безпеки України.
Село Степок знаходиться поблизу українсько-російського кордону, також біля нього є гуманітарний перехід "Покровка — Колотилівка". Як зазначив Руслан, батько був проти евакуації і залишився жити в селі навіть попри те, що всі інші мешканці давно покинули його.
"В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай", — сказав Руслан.
Нагадаємо, загарбники 27 січня з ДРГ жорстко розстріляли брата з сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області.
Додамо, вранці 23 січня росіяни теж атакували Сумську область. Під прицілом ворога опинилася Шостка, де пошкоджено критичну інфраструктуру внаслідок обстрілу.
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