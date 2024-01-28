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Росіяни знову завдали удару по Сумщині — загинув останній житель села Степок

28 січня 2024 15:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни знову завдали удару по Сумщині — загинув останній житель села Степок
Знищений будинок внаслідок атак РФ по Сумщині. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Загарбники здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу ворожий снаряд потрапив в кімнату житлового будинку, де був чоловік. Місцевий, який був останнім жителем села Степок, загинув на місці.

Про це повідомляє Суспільне.

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Останнім жителем села Степок був 60-річний Олександр Миколайович. Син загиблого Руслан розповів, що після російського удару по селі, тіло батька виявили 24 січня. Також інформацію підтвердили в Краснопільській селищній раді та Службі безпеки України. 

Село Степок знаходиться поблизу українсько-російського кордону, також біля нього є гуманітарний перехід  "Покровка — Колотилівка". Як зазначив Руслан, батько був проти евакуації і залишився жити в селі навіть попри те, що всі інші мешканці давно покинули його.

Зруйнований будинок внаслідок влучання снаряду
Зруйнований будинок внаслідок влучання снаряда. Фото: Суспільне

"В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай", — сказав Руслан.

Руйнування в кімнаті будинку
Руйнування в кімнаті будинку. Фото: Суспільне
Собака біля зруйнованого будинку
Собака біля зруйнованого будинку. Фото: Суспільне

Нагадаємо, загарбники 27 січня з ДРГ жорстко розстріляли брата з сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області.

Додамо, вранці 23 січня росіяни теж атакували Сумську область. Під прицілом ворога опинилася Шостка, де пошкоджено критичну інфраструктуру внаслідок обстрілу.

війна
росіяни
Україна
Сумська область
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