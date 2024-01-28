Россияне снова нанесли удар по Сумщине — погиб последний житель села Степок
Захватчики совершили очередную атаку на Сумщину. В результате обстрела вражеский снаряд попал в комнату жилого дома, где находился мужчина. Местный, который был последним жителем села Степок, погиб на месте.
Об этом сообщает Суспільне.
Оккупанты убили последнего жителя села на Сумщине
Последним жителем села Степок был 60-летний Александр Николаевич. Сын погибшего Руслан рассказал, что после российского удара по селу тело отца обнаружили 24 января. Также информацию подтвердили в Краснопольском поселковом совете и Службе безопасности Украины.
Село Степок находится возле украинско-российской границы, также возле него есть гуманитарный переход "Покровка — Колотиловка". Как отметил Руслан, отец был против эвакуации и остался жить в селе, даже несмотря на то, что все остальные жители давно покинули его.
"В среду, 24 января, мои друзья поехали посмотреть, отца навестить. Так и увидели, что было прямое попадание. Он не хотел уезжать, там уже света не было, гатили каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили, и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры. Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай", — сказал Руслан.
Напомним, захватчики 27 января из ДРГ жестоко расстреляли брата с сестрой, живших в Хотинской громаде Сумской области.
Добавим, утром 23 января россияне также атаковали Сумскую область. Под прицелом врага оказалась Шостка, где повреждена критическая инфраструктура в результате обстрела.
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