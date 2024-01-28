Россияне снова нанесли удар по Сумщине — погиб последний житель села Степок

Уничтоженный дом в результате атак РФ по Сумщине. Фото: Суспільне

Захватчики совершили очередную атаку на Сумщину. В результате обстрела вражеский снаряд попал в комнату жилого дома, где находился мужчина. Местный, который был последним жителем села Степок, погиб на месте.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Оккупанты убили последнего жителя села на Сумщине

Последним жителем села Степок был 60-летний Александр Николаевич. Сын погибшего Руслан рассказал, что после российского удара по селу тело отца обнаружили 24 января. Также информацию подтвердили в Краснопольском поселковом совете и Службе безопасности Украины.

Село Степок находится возле украинско-российской границы, также возле него есть гуманитарный переход "Покровка — Колотиловка". Как отметил Руслан, отец был против эвакуации и остался жить в селе, даже несмотря на то, что все остальные жители давно покинули его.

Разрушенный дом в результате попадания снаряда. Фото: Суспільне

"В среду, 24 января, мои друзья поехали посмотреть, отца навестить. Так и увидели, что было прямое попадание. Он не хотел уезжать, там уже света не было, гатили каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили, и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры. Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай", — сказал Руслан.

Разрушение в комнате дома. Фото: Суспільне

Собака возле разрушенного дома. Фото: Суспільне

Напомним, захватчики 27 января из ДРГ жестоко расстреляли брата с сестрой, живших в Хотинской громаде Сумской области.

Добавим, утром 23 января россияне также атаковали Сумскую область. Под прицелом врага оказалась Шостка, где повреждена критическая инфраструктура в результате обстрела.