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Окупанти завдали удар по Сумщині — пошкоджено критичну інфраструктуру

23 січня 2024 12:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупанти завдали удар по Сумщині — пошкоджено критичну інфраструктуру
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Ілюстративне фото: Сумська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вранці 23 січня росіяни атакували Сумську область. Під прицілом окупантів опинилася Шостка. В місті зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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За даними Сумської ОВА, росіяни обстріляли Шостку 23 січня о 7:05 ранку. В результаті атаки в місті пошкоджено критичну інфраструктуру.

Наразі на місці влучання ракети працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки ворожого удару.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — додали в Сумській ОВА.

Скриншот допису Сумської ОВА
Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, у Шостці вранці 23 січня пролунали гучні вибухи.

Додамо, російські загарбники атакували ударними дронами Сумщину увечері 17 січня. Внаслідок нападу є руйнування технічного приміщення, а також спалах двох вантажівок.

Раніше ми писали, що 16 січня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни. 

росіяни
Україна
Сумська область
обстріли
ракети
атака

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