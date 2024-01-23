Окупанти завдали удар по Сумщині — пошкоджено критичну інфраструктуру

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Ілюстративне фото: Сумська обласна прокуратура

Вранці 23 січня росіяни атакували Сумську область. Під прицілом окупантів опинилася Шостка. В місті зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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За даними Сумської ОВА, росіяни обстріляли Шостку 23 січня о 7:05 ранку. В результаті атаки в місті пошкоджено критичну інфраструктуру.

Наразі на місці влучання ракети працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки ворожого удару.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — додали в Сумській ОВА.

Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, у Шостці вранці 23 січня пролунали гучні вибухи.

Додамо, російські загарбники атакували ударними дронами Сумщину увечері 17 січня. Внаслідок нападу є руйнування технічного приміщення, а також спалах двох вантажівок.

Раніше ми писали, що 16 січня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.