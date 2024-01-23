Окупанти завдали удар по Сумщині — пошкоджено критичну інфраструктуру
Вранці 23 січня росіяни атакували Сумську область. Під прицілом окупантів опинилася Шостка. В місті зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Ворожа атака по Сумщині 23 січня
За даними Сумської ОВА, росіяни обстріляли Шостку 23 січня о 7:05 ранку. В результаті атаки в місті пошкоджено критичну інфраструктуру.
Наразі на місці влучання ракети працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки ворожого удару.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — додали в Сумській ОВА.
Нагадаємо, у Шостці вранці 23 січня пролунали гучні вибухи.
Додамо, російські загарбники атакували ударними дронами Сумщину увечері 17 січня. Внаслідок нападу є руйнування технічного приміщення, а також спалах двох вантажівок.
Раніше ми писали, що 16 січня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.
Читайте Новини.LIVE!