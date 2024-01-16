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Окупанти скинули міни на Сумщину — скільки разів ворог вдарив по регіону

16 січня 2024 08:00
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Окупанти скинули міни на Сумщину — скільки разів ворог вдарив по регіону
Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Протягом минулого дня окупанти 23 обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни. 

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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В ОВА розповіли, що вчора окупанти 23 обстріляли прикордонні території та населені пункти області. Загалом, було зафіксовано 110 вибухів. Під ворожим вогнем опинились шість громад, зокрема:

  • Миропільська громада (тут ворог скинув три міни);
  • Білопільська громада (загарбники обстрілювали громаду з різного типу озброєння. Відтак були зафіксовані мінометні обстріли (19 вибухів), обстріли із РСЗВ (п'ять вибухів), гранатометів (16 вибухів) та зі стрілецького озброєння);
  • Новослобідська громада (окупанти накрили громаду мінометами, лунали 12 вибухів);
  • Краснопільська громада (тут ворог також бив з мінометів, було чутно 33 вибухи);
  • Юнаківська громада (у відомстві розповіли, що ту здійснено скид вибухового предмета із БпЛА (один вибух) та мінометні обстріли (сім вибухів). 

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Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Охтирський район Сумської області увечері 11 січня. Внаслідок атаки сталася пожежа у житловому секторі.

Кількома днями раніше, 7 січня, росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".

Сумська область
обстріли
міни
війна в Україні

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