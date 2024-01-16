Окупанти скинули міни на Сумщину — скільки разів ворог вдарив по регіону

Наслідки обстрілів Сумської області. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Протягом минулого дня окупанти 23 обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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В ОВА розповіли, що вчора окупанти 23 обстріляли прикордонні території та населені пункти області. Загалом, було зафіксовано 110 вибухів. Під ворожим вогнем опинились шість громад, зокрема:

Миропільська громада (тут ворог скинув три міни);

Білопільська громада (загарбники обстрілювали громаду з різного типу озброєння. Відтак були зафіксовані мінометні обстріли (19 вибухів), обстріли із РСЗВ (п'ять вибухів), гранатометів (16 вибухів) та зі стрілецького озброєння);

Новослобідська громада (окупанти накрили громаду мінометами, лунали 12 вибухів);

Краснопільська громада (тут ворог також бив з мінометів, було чутно 33 вибухи);

Юнаківська громада (у відомстві розповіли, що ту здійснено скид вибухового предмета із БпЛА (один вибух) та мінометні обстріли (сім вибухів).

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Охтирський район Сумської області увечері 11 січня. Внаслідок атаки сталася пожежа у житловому секторі.

Кількома днями раніше, 7 січня, росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".