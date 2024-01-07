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Армія РФ обстріляла Сумщину — в області значні руйнування

7 січня 2024 16:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Армія РФ обстріляла Сумщину — в області значні руйнування
Наслідки обстрілу у місті Кролевець. Фото: Сумська ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти сьогодні, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали 23 приватні оселі. Дані щодо постраждалих уточнюються. 

"На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям. Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликали у повідомленні. 

наслідки обстрілів у Сумській області
Скриншот допису з Facebook Сумської ОВА

Нічні обстріли регіону

Крім того, в ніч проти 7 січня окупанти чотири рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Атак зазнали населені пункти Білопільської та Хотінської громад. 

"Білопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи) та мінометів (4 вибухи). Хотінська громада: здійснено 2 вибухи з міномету", — додали у повідомленні. 

наслідки обстрілів Сумської області
Скриншот допису з Facebook Сумської ОВА

Нагадаємо, російські війська обстрілювали Херсон весь ранок 7 січня. Внаслідок обстрілу є ''приліт'' у житловий будинок.

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