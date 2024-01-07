Армія РФ обстріляла Сумщину — в області значні руйнування
Російські окупанти сьогодні, 7 січня, завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
Що відомо про атаку РФ на місто Кролевець 7 січня
Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали 23 приватні оселі. Дані щодо постраждалих уточнюються.
"На місці працюють аварійно-рятувальні служби, надається вся необхідна допомога людям. Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликали у повідомленні.
Нічні обстріли регіону
Крім того, в ніч проти 7 січня окупанти чотири рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Атак зазнали населені пункти Білопільської та Хотінської громад.
"Білопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи) та мінометів (4 вибухи). Хотінська громада: здійснено 2 вибухи з міномету", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська обстрілювали Херсон весь ранок 7 січня. Внаслідок обстрілу є ''приліт'' у житловий будинок.
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