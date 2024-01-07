Армия РФ обстреляла Сумскую область — в области значительные разрушения

Последствия обстрела в городе Кролевец. Фото: Сумская ОВА

Российские оккупанты сегодня, 7 января, нанесли ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, что в Конотопском районе Сумской области. Армия РФ атаковала город ракетой и двумя "шахедами".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

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Отмечается, что в результате обстрела пострадали 23 частных дома. Данные о пострадавших уточняются.

"На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвали в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Сумской ОВА

Ночные обстрелы региона

Кроме того, в ночь на 7 января оккупанты четыре раза обстреляли пограничные территории и населенные пункты Сумской области. Атакам подверглись населенные пункты Белопольской и Хотинской громад.

"Белопольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва) и минометов (4 взрыва). Хотинская громада: совершено 2 взрыва из миномета", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Сумской ОВА

Напомним, российские войска обстреливали Херсон все утро 7 января. В результате обстрела есть ''прилет'' в жилой дом.