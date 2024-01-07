Армия РФ обстреляла Сумскую область — в области значительные разрушения
Российские оккупанты сегодня, 7 января, нанесли ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, что в Конотопском районе Сумской области. Армия РФ атаковала город ракетой и двумя "шахедами".
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
Что известно об атаке РФ на город Кролевец 7 января
Отмечается, что в результате обстрела пострадали 23 частных дома. Данные о пострадавших уточняются.
"На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям. Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвали в сообщении.
Ночные обстрелы региона
Кроме того, в ночь на 7 января оккупанты четыре раза обстреляли пограничные территории и населенные пункты Сумской области. Атакам подверглись населенные пункты Белопольской и Хотинской громад.
"Белопольская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва) и минометов (4 взрыва). Хотинская громада: совершено 2 взрыва из миномета", — добавили в сообщении.
Напомним, российские войска обстреливали Херсон все утро 7 января. В результате обстрела есть ''прилет'' в жилой дом.
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