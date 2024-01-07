Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза arrow

В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

7 січня 2024 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 7 січня — що відомо
Пуск ракети. Ілюстративне фото: PACOM
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі для Києва та інших областей країни є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Нині є загроза застосування балістичного озброєння для Київської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. 

загроза ракет
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека 

Сьогодні, 7 січня, повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Донецькій. 
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, минулої доби російські війська кілька разів атакували Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, також пошкоджено місцеві підприємства та стовпи електропередач, а приватний будинок постраждав від удару касетної авіабомби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі