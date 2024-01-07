Повітряна тривога в Україні 7 січня — що відомо

Пуск ракети. Ілюстративне фото: PACOM

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі для Києва та інших областей країни є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Нині є загроза застосування балістичного озброєння для Київської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Скриншот дописів з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Сьогодні, 7 січня, повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Чернігівській;

Житомирській;

Київській;

Черкаській;

Сумській;

Полтавській;

Харківській;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, минулої доби російські війська кілька разів атакували Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, також пошкоджено місцеві підприємства та стовпи електропередач, а приватний будинок постраждав від удару касетної авіабомби.