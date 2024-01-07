Повітряна тривога в Україні 7 січня — що відомо

В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза
В Україні лунає повітряна тривога. Наразі для Києва та інших областей країни є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Нині є загроза застосування балістичного озброєння для Київської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
Де триває небезпека
Сьогодні, 7 січня, повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Київській;
- Черкаській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Донецькій.
Нагадаємо, минулої доби російські війська кілька разів атакували Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, також пошкоджено місцеві підприємства та стовпи електропередач, а приватний будинок постраждав від удару касетної авіабомби.
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