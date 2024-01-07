Воздушная тревога в Украине 7 января — что известно

В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
В Украине раздается воздушная тревога. Сейчас для Киева и других областей страны есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для Киевской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Где есть опасность
Сегодня, 7 января, воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Черниговской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Черкасской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Донецкой.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска несколько раз атаковали Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, также повреждены местные предприятия и столбы электропередач, а частный дом пострадал от удара кассетной авиабомбы.
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