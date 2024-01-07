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В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

7 января 2024 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине 7 января — что известно
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: PACOM
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. Сейчас для Киева и других областей страны есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для Киевской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

угроза ракет
Скриншот сообщений из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

Сегодня, 7 января, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Донецкой.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки российские войска несколько раз атаковали Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, также повреждены местные предприятия и столбы электропередач, а частный дом пострадал от удара кассетной авиабомбы.

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