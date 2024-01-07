Воздушная тревога в Украине 7 января — что известно

Пуск ракеты. Иллюстративное фото: PACOM

В Украине раздается воздушная тревога. Сейчас для Киева и других областей страны есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для Киевской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Скриншот сообщений из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

Сегодня, 7 января, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Черниговской;

Житомирской;

Киевской;

Черкасской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки российские войска несколько раз атаковали Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, также повреждены местные предприятия и столбы электропередач, а частный дом пострадал от удара кассетной авиабомбы.