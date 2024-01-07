Обстріл Херсона зараз, 7 січня – є приліт

Обстріл Херсона Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські війська обстрілюють Херсон весь ранок 7 січня. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Весь день у Херсоні лунають вибухи. Місто — під щільним вогнем російської армії", — каже він.

Прокудін зазначив, що однією з цілей агресорів став житловий будинок в обласному центрі. При цьому внаслідок прямого влучення ворожого снаряду загинула мешканка Херсона, ще одну жінку поранено.

Наслідки обстрілу Херсона Фото: t.me/olexandrprokudin

Нагадаємо, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири особи.

Додамо, у Новій Каховці вже кілька днів величезні перебої зі зв'язком. Незрозуміло, що спричинило, проте відомо, що на території Новокаховської територіальної громади постійно тривають обстріли окупантів.