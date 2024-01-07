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Херсон под мощным обстрелом России — прилет по жилому дому

7 января 2024 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Херсона сейчас, 7 января - есть прилет
Обстрел Херсона. Фото: t.me/olexandrprokudin
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска обстреливают Херсон все утро 7 января. В результате обстрела есть прилет по жилому дому.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Весь день в Херсоне раздаются взрывы. Город под плотным огнем русской армии", — говорит он.

Прокудин указал, что одной из мишеней агрессоров стал жилой дом в областном центре. При этом в результате прямого попадания вражеского снаряда погибла жительница Херсона, еще одна женщина ранена.

Обстрел Херсона
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/olexandrprokudin

Напомним, что российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Добавим, в Новой Каховке уже несколько дней огромные перебои со связью. Непонятно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной громады постоянно продолжаются обстрелы оккупантов.

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