РФ ударила по жилым домам в Херсоне — есть раненые

Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное: t.me/olexandrprokudin)

Сегодня российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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В ведомстве рассказали, что кроме повреждения дома также произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь

"Пострадала 69-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации. В больницу обратились трое херсонцев, 22, 23 и 46 лет. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли удар беспилотниками типа Shahed по Херсонской области. Под прицелом оказалось Высокое Тягинской громады. В результате обстрела пострадали семь местных жителей, среди которых один подросток.

В общем, за прошедшие сутки захватчики обстреляли Херсонскую область 97 раз из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Добавим, Новая Каховка уже несколько дней имеет огромные перебои со связью. Непонятно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной громады постоянно продолжаются обстрелы между ВСУ и оккупантами.