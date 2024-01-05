РФ вдарила по житлових будинках в Херсоні — є поранені

Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне: t.me/olexandrprokudin)

Сьогодні російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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У відомстві розповіли, що крім пошкодження будинку, також сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога

"Постраждала 69-річна жінка. Вона відмовилася від госпіталізації. До лікарні звернулися троє херсонців, 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.

Загалом упродовж минулої доби загарбники обстріляли Херсонську область 97 разів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Додамо, Нова Каховка вже декілька днів має величезні перебої зі звʼязком. Наразі незрозуміло, що стало причиною, однак відомо, що на території Новокаховської територіальної громади постійно тривають обстріли між ЗСУ та окупантами.