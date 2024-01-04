Окупанти майже сто разів обстріляли Херсонщину — є загиблі
За попередню добу загарбники обстріляли Херсонську область 97 разів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини за попередню добу: що відомо
Начальник ОВА розповів, що за минулу добу окупанти 97 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 19 снарядів. Внаслідок ворожих атак по мирному населенню загинули дві людини.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що одна людина загинула і одна отримала поранення внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.
Крім того, російські війська жорстко обстріляли Миколаївську область ввечері 3 січня і вранці 4 січня. Так, внаслідок обстрілу Снігурівки є поранені, серед них дитина.
Також загарбники завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
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