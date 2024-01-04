Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти майже сто разів обстріляли Херсонщину — є загиблі arrow

Окупанти майже сто разів обстріляли Херсонщину — є загиблі

4 січня 2024 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти майже сто разів обстріляли Херсонщину — є загиблі
Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin/2464
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу загарбники обстріляли Херсонську область 97 разів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Читайте також:

Обстріли Херсонщини за попередню добу: що відомо 

Начальник ОВА розповів, що за минулу добу окупанти 97 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 19 снарядів. Внаслідок ворожих атак по мирному населенню загинули дві людини.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславі", — йдеться у повідомленні. 

null

Нагадаємо, що одна людина загинула і одна отримала поранення внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.

Крім того, російські війська жорстко обстріляли Миколаївську область ввечері 3 січня і вранці 4 січня. Так, внаслідок обстрілу Снігурівки є поранені, серед них дитина.

Також загарбники завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі