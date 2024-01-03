В Авдеевке в результате ракетного удара РФ есть погибший и раненная

Военный рассматривает обломок. Фото: Донецкая ОВА

Один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. В общей сложности захватчики выпустили по городу четыре ракеты.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Читайте также:

Авдеевку обстреливают непрерывно

"Сегодня около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу", — говорится в сообщении ОВА.

В ОВА также отметили, что Авдеевка ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Гарантировать безопасность мирным жителям города военные не могут.

Филашкин призвал гражданских людей проявить ответственность и эвакуироваться из города.

Поврежденное в результате обстрелов здание. Фото: Донецкая ОВА

Завалы, образовавшиеся в результате уничтожения здания в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА

Военный возле разрушенного здания в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА

Ранее мы сообщали, что в Вооруженных Силах Украины рассказали о сегодняшней ситуации в Авдеевке Донецкой области. В этот день армия России обстреливала город из артиллерии и минометов.

Напомним, что российские оккупанты непрерывно атакуют Авдеевку Донецкой области. Однако, к сожалению, в городе до сих пор остаются гражданские.