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В Авдеевке в результате ракетного удара РФ есть погибший и раненная

3 января 2024 15:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Авдеевке в результате ракетного удара РФ есть погибший и раненная
Военный рассматривает обломок. Фото: Донецкая ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. В общей сложности захватчики выпустили по городу четыре ракеты.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Авдеевку обстреливают непрерывно

"Сегодня около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу", — говорится в сообщении ОВА.

В ОВА также отметили, что Авдеевка ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Гарантировать безопасность мирным жителям города военные не могут.

Филашкин призвал гражданских людей проявить ответственность и эвакуироваться из города.

война
Поврежденное в результате обстрелов здание. Фото: Донецкая ОВА
война
Завалы, образовавшиеся в результате уничтожения здания в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА
война
Военный возле разрушенного здания в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА

Ранее мы сообщали, что в Вооруженных Силах Украины рассказали о сегодняшней ситуации в Авдеевке Донецкой области. В этот день армия России обстреливала город из артиллерии и минометов.

Напомним, что российские оккупанты непрерывно атакуют Авдеевку Донецкой области. Однако, к сожалению, в городе до сих пор остаются гражданские.

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