В Авдіївці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий і поранена
Одна людина загинула й одна зазнала поранень внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Авдіївку обстрілюють безперервно
"Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову. 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню", — йдеться у повідомленні ОВА.
В ОВА також зазначили, що Авдіївка щодня зазнає обстрілів з боку окупантів. Гарантувати безпеку мирним мешканцям міста військові не можуть.
Філашкін закликав цивільних людей проявити відповідальність та евакуюватися з міста.
Раніше ми повідомляли, що у Збройних силах України розповіли про сьогоднішню ситуацію в Авдіївці Донецької області. Протягом цього дня армія Росії обстрілювала місто з артилерії та мінометів.
Нагадуємо, що російські окупанти безперервно атакують Авдіївку Донецької області. Проте, на жаль, у місті досі лишаються цивільні.
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