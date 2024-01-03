В Авдіївці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий і поранена

Військовий розглядає уламок. Фото: Донецька ОВА

Одна людина загинула й одна зазнала поранень внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Авдіївку обстрілюють безперервно

"Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову. 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню", — йдеться у повідомленні ОВА.

В ОВА також зазначили, що Авдіївка щодня зазнає обстрілів з боку окупантів. Гарантувати безпеку мирним мешканцям міста військові не можуть.

Філашкін закликав цивільних людей проявити відповідальність та евакуюватися з міста.

Пошкоджена внаслідок обстрілів будівля. Фото: Донецька ОВА

Завали, які утворилися внаслідок знищення будівлі в Авдіївці. Фото: Донецька ОВА

Військовий біля зруйнованої будівлі в Авдіївці. Фото: Донецька ОВА

Раніше ми повідомляли, що у Збройних силах України розповіли про сьогоднішню ситуацію в Авдіївці Донецької області. Протягом цього дня армія Росії обстрілювала місто з артилерії та мінометів.

Нагадуємо, що російські окупанти безперервно атакують Авдіївку Донецької області. Проте, на жаль, у місті досі лишаються цивільні.