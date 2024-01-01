Місяці активних боїв — який вигляд зараз має Авдіївка

В'їзд в місто Авдіївка Донецької області. Фото: Facebook/ato.news

Російські окупанти безперервно атакують Авдіївку Донецької області. Проте, на жаль, у місті досі лишаються цивільні.

Відео з міста опублікував начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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На кадрах видно розбиті будинки та дороги, обпалені дерева.

За словами голови ОВА, в Авдіївці досі залишаються цивільні.

"Вони зважуються на евакуацію лише якщо отримують поранення або втрачають близьких. Але ми на місці. Ми працюємо. І готові до будь-яких викликів", — сказав він.

Нагадаємо, що російські загарбники намагаються обійти Авдіївку з півночі в надії оточити місто. Втім, суттєво просунутися їм наразі не вдалося.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний натякнув, що наразі Україна не зможе обороняти та відвоювати Авдіївку. На його думку, важливіше зберегти життя українських військовослужбовців.

Також ми писали, що до повномасштабної війни в Авдіївці жили близько 32 тис. людей. Зараз у прифронтовій зоні залишаються орієнтовно 1 200 осіб, а саме місто перетворилось на суцільні руїни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку Донецької області. Він провів військову нараду та нагородив українських оборонців.