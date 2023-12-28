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В ЗСУ розповіли про тактику ворога в боях під Авдіївкою

28 грудня 2023 08:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЗСУ розповіли про тактику ворога в боях під Авдіївкою
Російські військовослужбовці. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники намагаються обійти Авдіївку з півночі, в надії оточити місто. Втім, суттєво просунутися їм наразі не вдалося.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

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"Росіяни намагаються оточити Авдіївку з півночі широкою дугою, але просувань суттєвих у них немає", — зазначив військовий.

Лазутків також пояснив, що тактика росіян постійно змінюється в залежності від того, які сили вони мають у своєму розпорядженні.

"Але ворог залишається вкрай небезпечним, тому що до них підійшли резерви. І, відповідно, їх тактика залежить від сил та засобів, які у них в наявності", — зазначив Лазуткін.

Він повідомив, зараз у росіян з’явились свіжі сили і збільшується кількість бронемашин, які вони застосовують для атак на позиції ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ворог хоче вторгнутися в населені райони перед настанням сильних морозів, внаслідок чого росармійці та терористи ДНР посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.

Додамо, що попри сильні ворожі обстріли місцеві жителі не поспішають евакуйовуватись з Авдіївки. 

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