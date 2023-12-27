Руїни та величезні вирви — волонтер показав, який вигляд має Авдіївка

Обстріляна будівля в Авдіївці. Фото: скриншот з відео

До повномасштабної війни в Авдіївці жили близько 32 тисяч людей. Зараз у прифронтовій зоні залишаються орієнтовно 1 200 осіб, а саме місто перетворилось на суцільні руїни.

Волонтер Деніс Кристоф показав, який вигляд зараз має Авдіївка.

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Волонтер опублікував відео, на якому видно суцільні руїни та кількаметрові вирви від розірваних снарядів. Попри це місто постійно перебуває під щільним обстрілами окупантів.

Як відомо, до повномасштабної війни в місті жили близько 32 тисяч людей. Зараз у прифронтовій зоні залишаються орієнтовно 1 200 осіб, які постійно перебувають під обстрілами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ворог хоче вторгнутися в населені райони перед настанням сильних морозів, внаслідок чого росармійці та терористи ДНР посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.

Додамо, що попри сильні ворожі обстріли місцеві жителі не поспішають евакуйовуватись з Авдіївки.