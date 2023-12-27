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Руїни та величезні вирви — волонтер показав, який вигляд має Авдіївка

27 грудня 2023 12:48
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Руїни та величезні вирви — волонтер показав, який вигляд має Авдіївка
Обстріляна будівля в Авдіївці. Фото: скриншот з відео
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До повномасштабної війни в Авдіївці жили близько 32 тисяч людей. Зараз у прифронтовій зоні залишаються орієнтовно 1 200 осіб, а саме місто перетворилось на суцільні руїни.

Волонтер Деніс Кристоф показав, який вигляд зараз має Авдіївка.       

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Який вигляд зараз має Авдіївка

Волонтер опублікував відео, на якому видно суцільні руїни та кількаметрові вирви від розірваних снарядів. Попри це місто постійно перебуває під щільним обстрілами окупантів.

Як відомо, до повномасштабної війни в місті жили близько 32 тисяч людей. Зараз у прифронтовій зоні залишаються орієнтовно 1 200 осіб, які постійно перебувають під обстрілами. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ворог хоче вторгнутися в населені райони перед настанням сильних морозів, внаслідок чого росармійці та терористи ДНР посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.

Додамо, що попри сильні ворожі обстріли місцеві жителі не поспішають евакуйовуватись з Авдіївки. 

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