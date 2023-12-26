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Залужний натякнув, що наразі сил відвоювати Авдіївку не вистачає

26 грудня 2023 17:17
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Залужний натякнув, що наразі сил відвоювати Авдіївку не вистачає
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: фейсбук Валерія Залужного
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний натякнув, що наразі Україна не зможе обороняти та відвоювати Авдіївку. Важливіше зберегти життя українських військовослужбовців.

Про це Залужний заявив за закритому пресбрифінгу, коментуючи ситуацію навколо Авдіївки.

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"Нам дорогий кожний клаптик землі, будемо обороняти (Авдіївку Ред.) рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо", — сказав Залужний.

Він також уточнив, що у противника є можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. І вони можуть за два-три місяці зробити те, що сталось з Бахмутом.

"Не потрібно нам зациклюватись та робити якесь "шоу чи скорботу" біля конкретного населеного пункту. Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи сподобається це депутатам або журналістам", — зазначив Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний назвав термін, який командування ЗСУ та Міністерство оборони України узгодили для демобілізації військових. 

Крім того, Залужний прокоментував необхідність мобілізації близько 500 тисяч українців та пояснив, навіщо війську така кількість людей.

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