Залужний назвав терміни та умови, за яких проведуть демобілізацію військових

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сьогодні, 26 грудня, під час брифінгу назвав термін, який командування ЗСУ та Міністерство оборони України узгодили для демобілізації військових. Йдеться про звільнення зі служби у війську після 36 місяців з моменту мобілізації. Також він назвав певні умови, за яких це може відбутися.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За яких умов можлива демобілізація військових

За словами Залужного, спільно з Міноборони вони погодили демобілізацію солдатів через 36 місяців служби. Це можливо, якщо на передовій ситуація не ускладниться і для військових буде заміна для проходження служби. Головнокомандувач підкреслив, що у командуванні ЗСУ розуміють важливість відпочинку для військовослужбовців після демобілізації.

"Я сподіваюся, що за 36 місяців ми впораємося із завданням, щоб замінити цих людей. Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Їм дуже важко. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати", — вказав Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний назвав кількість мобілізованих, яких потрібно залучити до служби найближчим часом. За його словами, це 500 тисяч новобранців. Він прокоментував таке рішення та пояснив навіщо війську така кількість людей.

Додамо, народна депутатка Мар'яна Безугла нещодавно розкритикувала дії Валерія Залужного. За її словами, він нічого не робить для ротації та демобілізації військових.