Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Залужный назвал сроки и условия, при которых проведут демобилизацию военных arrow

Залужный назвал сроки и условия, при которых проведут демобилизацию военных

26 декабря 2023 16:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Залужный назвал сроки и условия, при которых проведут демобилизацию военных
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 26 декабря, во время брифинга назвал срок, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных. Речь идет об освобождении со службы в армии после 36 месяцев с момента мобилизации. Также он назвал определенные условия, при которых это может произойти.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также:

При каких условиях возможна демобилизация военных

По словам Залужного, совместно с Минобороны они согласовали демобилизацию солдат через 36 месяцев службы. Это возможно, если на передовой ситуация не усложнится и для военных будет замена для прохождения службы. Главнокомандующий подчеркнул, что в командовании ВСУ понимают важность отдыха для военнослужащих после демобилизации.

"Я надеюсь, что за 36 месяцев мы справимся с задачей, чтобы заменить этих людей. Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать", — указал Залужный.

Напомним, Валерий Залужный назвал количество мобилизованных, которых нужно привлечь на службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.

Добавим, народная депутат Марьяна Безуглая недавно раскритиковала действия Валерия Залужного. По ее словам, он ничего не делает для ротации и демобилизации военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме