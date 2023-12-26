Залужный назвал сроки и условия, при которых проведут демобилизацию военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 26 декабря, во время брифинга назвал срок, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных. Речь идет об освобождении со службы в армии после 36 месяцев с момента мобилизации. Также он назвал определенные условия, при которых это может произойти.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По словам Залужного, совместно с Минобороны они согласовали демобилизацию солдат через 36 месяцев службы. Это возможно, если на передовой ситуация не усложнится и для военных будет замена для прохождения службы. Главнокомандующий подчеркнул, что в командовании ВСУ понимают важность отдыха для военнослужащих после демобилизации.

"Я надеюсь, что за 36 месяцев мы справимся с задачей, чтобы заменить этих людей. Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать", — указал Залужный.

Напомним, Валерий Залужный назвал количество мобилизованных, которых нужно привлечь на службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.

Добавим, народная депутат Марьяна Безуглая недавно раскритиковала действия Валерия Залужного. По ее словам, он ничего не делает для ротации и демобилизации военных.