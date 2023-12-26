Залужный намекнул, что сил отвоевать Авдеевку не хватает

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: фейсбук Валерия Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул, что сейчас Украина не сможет оборонять и отвоевать Авдеевку. Важнее сохранить жизнь украинских военнослужащих.

Об этом Залужный заявил на закрытом пресс-брифинге, комментируя ситуацию вокруг Авдеевки.

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"Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять (Авдеевку - Ред.) ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем", — сказал Залужный.

Он также уточнил, что у противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом.

"Не нужно нам зацикливаться и делать какое-то "шоу или скорбь" возле конкретного населенного пункта. Ведение действий подчиняется своим законам, которые не зависят, понравится ли это депутатам или журналистам", — отметил Залужный.

Напомним, Валерий Залужный назвал термин, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных.

Кроме того, Залужный прокомментировал необходимость мобилизации около 500 тысяч украинцев и объяснил, зачем войску такое количество людей.