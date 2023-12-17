Окупанти посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки — військовий назвав причину

Російські військовослужбовці. Фото: росЗМІ

На Таврійському фронті противник тричі на тиждень робив по 80 наступальних дій щодня. При цьому окупанти прагнуть проникнути в населені райони перед настанням сильних морозів і через це посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.

Про це повідомив речник пресцентру оборони Таврійського напряму Олександр Штупун.

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За словами військового, на Донеччині діють штурмові групи, що налічують до 20 осіб. При цьому за допомогою броньованої техніки окупанти намагаються просунутися вперед.

"Ворожі сили прагнуть проникнути в населені райони перед настанням суворих морозів, оскільки легше перезимувати в руїнах, ніж на відкритій місцевості. Це стосується як Авдіївки, так і Мар'їнки, Новомихайлівки та інших населених пунктів на лінії фронту", - зазначив Штупун.

Нагадаємо, що голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що в Авдіївці, яка перебуває під постійним обстрілом через бойові дії, живуть 1230 людей . За його словами, зменшилася кількість людей, які бажають евакуюватись із міста.

Крім того, росіяни розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Крім того, загарбники застосовують авіацію та скидають керовані авіабомби.