РФ массово наступает возле Авдеевки — Тарнавский рассказал о тяжелых боях

Генерал Александр Тарнавский. Фото: Oleg Solokha/The Observer

Два дня назад россияне начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, захватчики применяют авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский рассказал, что оккупанты начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Маринском направлениях.

"Они активно применяют авиацию. Управляемые авиабомбы. За двое суток — 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону", — говорится в сообщении.

Лишь вчера, 11 декабря Силы обороны отразили 42 вражеские атаки восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. А 10 декабря захватчики совершили 49 атак, однако все они были отбиты нашими защитниками. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 российских танков и 15 других бронемашин.

"Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. Враг также активен и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 14 атак", — рассказывает командующий.

Также Силы обороны отразили три атаки российской армии на Запорожском направлении, южнее Новодаровки и западнее Новопокровки.

В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают уничтожать оккупационные войска и наносить им колоссальные потери в живой силе и технике. Только за последние сутки наши бойцы ликвидировали 430 захватчиков, уничтожили три танка, две ББМ и одну единицу специальной техники.

Напомним, несколько дней назад украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степовое вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.