Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ масово наступає біля Авдіївки — Тернавський розповів про важкі бої arrow

РФ масово наступає біля Авдіївки — Тернавський розповів про важкі бої

12 грудня 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ масово наступає біля Авдіївки — Тернавський розповів про важкі бої
Генерал Олександр Тарнавський. Фото: Oleg Solokha/The Observer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Два дні тому росіяни розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окрім того, загарбники застосовують авіацію та скидає керовані авіабомби.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Яка ситуація на напрямках

Тарнавський розповів, що окупанти розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Марїнському напрямках.

"Вони активно застосовують авіацію. Керовані авіабомби.  За дві доби — 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону", — йдеться у повідомленні.

Лише вчора, 11 грудня Сили оборони відбили 42 ворожі атаки східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. А 10 грудня загарбники здійснили 49 атак, проте всі вони були відбити нашими захисниками. Окрім того, ЗСУ знищили 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

"Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні.  Ворог також активний і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби наші захисники відбили 14 атак", — розповідає командувач.

Також Сили оборони відбили три атаки російської армії на Запорізькому напрямку, південніше Новодарівки та західніше Новопокровки.

Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують нищити окупаційні війська та завдавати їм колосальних втрат в живій силі та техніці. Лише за останню добу наші бійці ліквідували 430 загарбників, знищили три танки, дві ББМ та одну одиницю спеціальної техніки. 

null

Нагадаємо, декілька днів тому українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі