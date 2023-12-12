РФ масово наступає біля Авдіївки — Тернавський розповів про важкі бої

Генерал Олександр Тарнавський. Фото: Oleg Solokha/The Observer

Два дні тому росіяни розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окрім того, загарбники застосовують авіацію та скидає керовані авіабомби.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Тарнавський розповів, що окупанти розпочали масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Марїнському напрямках.

"Вони активно застосовують авіацію. Керовані авіабомби. За дві доби — 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону", — йдеться у повідомленні.

Лише вчора, 11 грудня Сили оборони відбили 42 ворожі атаки східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. А 10 грудня загарбники здійснили 49 атак, проте всі вони були відбити нашими захисниками. Окрім того, ЗСУ знищили 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

"Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Ворог також активний і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби наші захисники відбили 14 атак", — розповідає командувач.

Також Сили оборони відбили три атаки російської армії на Запорізькому напрямку, південніше Новодарівки та західніше Новопокровки.

Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують нищити окупаційні війська та завдавати їм колосальних втрат в живій силі та техніці. Лише за останню добу наші бійці ліквідували 430 загарбників, знищили три танки, дві ББМ та одну одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, декілька днів тому українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.