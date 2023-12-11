У британській розвідці розповіли про результати успішної атаки ЗСУ поблизу Авдіївки

Українські снайпери на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.

Про це повідомили в британській розвідці.

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У британській розвідці розповіли, що протягом останнього тижня місто Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті. За офіційними даними українського військового керівництва, до 40% усіх бойових зіткнень, ймовірно, відбувалося в цьому невеликому секторі.

"На цій ділянці фронту наступи росіян продовжували характеризуватися здебільшого розбитими піхотними штурмами, часто штрафними підрозділами "Шторм-З", — розповідають у відомстві.

Окрім того, у розвідці розповіли, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Нагадаємо, що українські військові також продовжують контрнаступальні дії на лівому березі Херсонської області. Найзапекліші бої тривають під Кринками (30 км на північний схід від Херсона), Сили оборони тримають стабільно високі темпи операцій у цьому районі.