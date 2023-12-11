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У британській розвідці розповіли про результати успішної атаки ЗСУ поблизу Авдіївки

11 грудня 2023 12:22
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У британській розвідці розповіли про результати успішної атаки ЗСУ поблизу Авдіївки
Українські снайпери на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.

Про це повідомили в британській розвідці

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У британській розвідці розповіли, що протягом останнього тижня місто Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті. За офіційними даними українського військового керівництва, до 40% усіх бойових зіткнень, ймовірно, відбувалося в цьому невеликому секторі. 

"На цій ділянці фронту наступи росіян продовжували характеризуватися здебільшого розбитими піхотними штурмами, часто штрафними підрозділами "Шторм-З", — розповідають у відомстві. 

Окрім того, у розвідці розповіли, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

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Нагадаємо, що українські військові також продовжують контрнаступальні дії на лівому березі Херсонської області. Найзапекліші бої тривають під Кринками (30 км на північний схід від Херсона), Сили оборони тримають стабільно високі темпи операцій у цьому районі.

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