В британской разведке рассказали о результатах успешной атаки ВСУ вблизи Авдеевки
Украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российских войск полного контроля над селом Степное, что вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.
Об этом сообщили в британской разведке.
Какая ситуация вблизи Авдеевки
В британской разведке рассказали, что в течение последней недели город Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной острейших боевых действий на фронте. По официальным данным украинского военного руководства до 40% всех боевых столкновений, вероятно, происходило в этом небольшом секторе.
"На этом участке фронта наступления россиян продолжали характеризоваться в основном разбитыми пехотными штурмами, часто штрафными подразделениями "Шторм-З"", — рассказывают в ведомстве.
Кроме того, в разведке рассказали, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степове. Именно здесь Россия пытается одной частью движения в клеще охватить Авдеевку и хорошо защищенную промышленную зону.
Напомним, что украинские военные также продолжают контрнаступательные действия на левом берегу Херсонской области. Самые ожесточенные бои продолжаются под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона), Силы обороны держат стабильно высокие темпы операций в этом районе.
Читайте Новини.LIVE!