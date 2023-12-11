В британской разведке рассказали о результатах успешной атаки ВСУ вблизи Авдеевки

Украинские снайперы на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российских войск полного контроля над селом Степное, что вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.

Об этом сообщили в британской разведке.

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В британской разведке рассказали, что в течение последней недели город Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной острейших боевых действий на фронте. По официальным данным украинского военного руководства до 40% всех боевых столкновений, вероятно, происходило в этом небольшом секторе.

"На этом участке фронта наступления россиян продолжали характеризоваться в основном разбитыми пехотными штурмами, часто штрафными подразделениями "Шторм-З"", — рассказывают в ведомстве.

Кроме того, в разведке рассказали, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степове. Именно здесь Россия пытается одной частью движения в клеще охватить Авдеевку и хорошо защищенную промышленную зону.

Напомним, что украинские военные также продолжают контрнаступательные действия на левом берегу Херсонской области. Самые ожесточенные бои продолжаются под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона), Силы обороны держат стабильно высокие темпы операций в этом районе.