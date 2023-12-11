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Наступ ЗСУ на лівому березі Херсонщини — в ISW сказали, де ведуться найзапекліші бої

11 грудня 2023 08:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наступ ЗСУ на лівому березі Херсонщини — в ISW сказали, де ведуться найзапекліші бої
Українські військові на фронті ведуть вогонь. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на лівому березі Херсонської області. Найзапекліші бої тривають під Кринками (30 км на північний схід від Херсона), Сили оборони тримають стабільно високі темпи операцій у цьому районі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Аналітики розповідають, що згідно з геолокаційними кадрами 10 грудня, наші війська продовжують наземні дії на лівому березі Херсонської області. Водночас Генштаб ЗСУ повідомляє, що українська армія утримує позиції на лівому березі та завдає ударів по позиціях росіян у цьому районі.

Окрім того, російські мілблогери стверджували, що сильні бої тривають бої під Кринками (30 км на північний схід від Херсона) і відзначали стабільно високі темпи українських операцій у цьому районі. Росіяни розповідають, що українські сили захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона). Водночас в ISW оцінюють, що українські сили вже контролюють весь острів.

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Карта бойових дій на Херсонщині. Фото: інфографіка ISW

Водночас один із російських військових оглядачів поширив кадри, на яких нібито видно, як частини російського 28-го мотострілецького полку завдають ударів по українських позиціях на островах у Дніпрі. А Міноборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито показано, як невідомі елементи російського ВДВ проводять повітряну розвідку українських позицій на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, що Сили оборони продовжують наступ південніше Бахмута та завдають окупантам сильних втрат як в живій силі, так і у військовій техніці. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах. 

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