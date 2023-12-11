Ситуація на найгарячіших напрямках та втрати росіян — зведення Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Українські військові продовжують наступ південніше Бахмута Донецької області та закріплюються на досягнутих рубежах. Окрім того, наші підрозділи ракетних військ завдають колосальних втрат у живій силі та техніці росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що підрозділами ракетних військ завдали серйозних втрат російській окупаційній армії. Зокрема знищено:

три райони зосередження особового складу,

озброєння та військова техніка,

один склад боєприпасів.

Удари окупантів по Україні

Упродовж минулої доби на фронті загалом відбулося 98 бойових зіткнень. Росіяни обстрілювали не лише позиції наших військових, а й населені пункти з мирними людьми.

Загалом росіяни завдали три ракетних та 61 авіаційний удар. Окрім того, вони 67 обстріляли Україну з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують наступ південніше Бахмута та завдають окупантам сильних втрат як в живій силі, так і у військовій техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ситуація залишається важкою Наші бійці продовжують стримувати загарбників, які хочуть взяти Авдіївку в кільце. На цій ділянці Сили оборони відбили 49 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські військові надалі тримають зайняті позиції на лівому березі Дніпра та ведуть контрбатарейну боротьбу з ворогом, завдаючи вогневих ударів по тилу загарбників.

Зведення Генштабу ЗСУ 11 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 11 грудня

Станом на 11 грудня втрати російської армії на війні в Україні наступні:

особового складу — близько 339 850 (+1030) осіб;

танків — 5 655 (+19) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 560 (+31) одиниць;

артилерійських систем — 8 070 (+6) одиниць;

РСЗВ — 919 (+0) одиниць;

засоби ППО — 605 (+0) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 154 (+18) одиниці;

крилатих ракет — 1 586 (+0) одиниць;

кораблів /катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 636 (+13) одиниць,

спеціальної техніки — 1 168 (+6) одиниць.

Втрати окупантів станом на 11 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що на думку експертів, точкові ракетні чи дронові удари ЗСУ по об’єктах на окупованих територіях будуть продовжуватися і надалі. Сили оборони України не планують зупиняти наступальні дії на час зими, тож такі атаки будуть частиною загальної фронтової операції.