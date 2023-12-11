Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута — де зараз бійці

Бійці Третьої штурмової бригади. Фото: пресслужба бригади

Бійців Третьої штурмової бригади вивели з-під Бахмута після пів року важких боїв на околицях міста. Бригада відновлюється та запустила пробний тиждень у своєму рекрутинговому центрі.

Про це повідомила пресслужба бригади у коментарі для "УП".

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У пресслужбі розповіли, що військові бригади провели понад пів року у важких боях на околицях Бахмута. За час контрнаступу ЗСУ їм вдалося звільнити 20 квадратних кілометрів територій із 250 загалом деокупованих.

"Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня Третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, наразі бійці Третьої штурмової бригади проходять масштабні навчання, доукомплектацію та злагодження. Водночас бригада створює нові підрозділи та вже почала масштабну рекрутингову кампанію. Для нових військових підготовка проходитиме у три етапи:

тестовий тиждень (для оцінки своїх можливостей та отримання базових військових знань),

(для оцінки своїх можливостей та отримання базових військових знань), допідготовка (перед Курсом молодого бійця, хто вирішив вступити у лави 3 ОШБ. Військові ознайомляться з тактикою введення бою, топографією, парамедициною, навчатимуться орієнтуватись на місцевості і так далі),

(перед Курсом молодого бійця, хто вирішив вступити у лави 3 ОШБ. Військові ознайомляться з тактикою введення бою, топографією, парамедициною, навчатимуться орієнтуватись на місцевості і так далі), курс молодого бійця (отримання теоретичних і практичних навичок із вогневої, тактичної підготовки та медицини).

Що відомо про Третю штурмову бригаду

Третя окрема штурмова бригада — добровольчий підрозділ, сформований як загін ТрО 24 лютого 2022 року ветеранами "Азову", які станом на початок вторгнення перебували не в Маріуполі. Засновник — перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

Згодом підрозділ розширили до ОПСП "Азов" і зголом реформували в окремий підрозділ ССО "Азвов" ЗСУ. Проте вже на початку 2023 року він увійшов до складу Сухопутних військ та був розширений як Третя окрема штурмова бригада.

На сторінці самої бригади зазначається, що Третя окрема штурмова бригада сформована на тих самих принципах, на яких стоїть легендарний "Азов" та весь Азовський рух.

"Базові світоглядні засади азовських підрозділів — україноцентризм, традиціоналізм, ієрархія й відповідальність. Пройшовши складний відбір, до наших лав потрапляють лише високомотивовані та сильні духом бійці, готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій", — йдеться в описі.

Нагадаємо, 15 вересня 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. Згодом Сили оборони України показали унікальні кадри звільнення Андріївки.

Вже 18 вересня у населеному пункті бійці бригади підняли український прапор.