Третью штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута — где сейчас бойцы

Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото: пресс-служба бригады

Бойцов Третьей штурмовой бригады вывели из-под Бахмута после полугода тяжелых боев в окрестностях города. Бригада возобновляется и запустила пробную неделю в своем центре рекрутинга.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в комментарии для "УП".

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В пресс-службе рассказали, что военные бригады провели более полугода в тяжелых боях в окрестностях Бахмута. За время контрнаступления ВСУ им удалось освободить 20 квадратных километров территорий из 250 в общей сложности деоккупированных.

"После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря Третья отдельная штурмовая бригада вышла из изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать наиболее технологичным подразделением в Украине", — говорится в сообщении.

Как известно, в настоящее время бойцы Третьей штурмовой бригады проходят масштабные учения, доукомплектацию и согласование. В то же время, бригада создает новые подразделения и уже начала масштабную рекрутинговую кампанию. Для новых военных подготовка будет проходить в три этапа:

тестовая неделя (для оценки своих возможностей и получения базовых военных знаний),

(для оценки своих возможностей и получения базовых военных знаний), доподготовка (перед Курсом молодого бойца, решившего вступить в ряды 3 ОШБ. Военные ознакомятся с тактикой введения боя, топографией, парамедициной, будут учиться ориентироваться на местности и т. д.),

(перед Курсом молодого бойца, решившего вступить в ряды 3 ОШБ. Военные ознакомятся с тактикой введения боя, топографией, парамедициной, будут учиться ориентироваться на местности и т. д.), курс молодого бойца (получение теоретических и практических навыков по огневой, тактической подготовке и медицине).

Что известно о Третьей штурмовой бригаде

Третья отдельная штурмовая бригада — добровольческое подразделение, сформированное как отряд ТрО 24 февраля 2022 ветеранами "Азова", которые по состоянию на начало вторжения находились не в Мариуполе. Основатель — первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий.

Впоследствии подразделение расширили в ОПСП "Азов" и в целом реформировали в отдельное подразделение ССО "Азов" ВСУ. Однако уже в начале 2023 г. он вошел в состав Сухопутных войск и был расширен как Третья отдельная штурмовая бригада.

На странице самой бригады отмечается, что Третья отдельная штурмовая бригада сформирована на тех же принципах, на которых стоит легендарный "Азов" и все Азовское движение.

"Базовые мировоззренческие устои азовских подразделений — украиноцентризм, традиционализм, иерархия и ответственность. Пройдя сложный отбор, в наши ряды попадают только высокомотивированные и сильные духом бойцы, готовые к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой", — говорится в описании.

Напомним, 15 сентября 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. Впоследствии Силы обороны Украины показали уникальные кадры освобождения Андреевки.

Уже 18 сентября в населенном пункте бойцы бригады подняли украинский флаг.